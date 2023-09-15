Заборона імпорту зерна: Дуда підтвердив зустріч з Зеленським

Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським. Вона буде у Нью-Йорку, де наступного тижня відбудеться Генасамблея ООН.

Про це повідомила у Twitter. канцелярія польського лідера.

"За кілька днів у Нью-Йорку у мене зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Серед іншого - ми будемо говорити про зерно. Україна має зрозуміти нашу позицію: моє завдання – дбати про наші, польські, інтереси", - йдеться у повідомленні.

Слід зауважити, що днями у Дуди заявили про можливу зустріч з Зеленським на тлі зернової кризи, яка виникла між двома країнами. Адже 12 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава не планує знімати заборону на імпорт української агропродукції.

Нагадаємо, видання The Washington Post з посиланням на джерела повідомило, що Володимир Зеленський під час візиту до США виступить у Капітолії. Зазначається, що український лідер має намір вирушити до Вашингтона наступного тижня після зустрічі світових лідерів на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

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