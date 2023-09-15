Зеленський під час візиту до США виступить у Капітолії - The Washington Post

Візит Зеленського був узгоджений з адміністрацією американського президента Джо Байдена для того, щоб змусити Конгрес надати Україні 24 мільярди доларів додаткової допомоги.

Про це пише The Washington Post.

Президент України Володимир Зеленський має намір вирушити до Вашингтона наступного тижня після зустрічі світових лідерів на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомили двоє джерел, знайомих із ситуацією.

Візит Зеленського на Капітолійський пагорб попередньо запланований на четвер. Цю поїздку було узгоджено з адміністрацією Байдена, щоб підкреслити важливість для Конгресу задоволення запиту Білого дому на додатковий бюджет на суму понад 24 мільярди доларів США додаткової допомоги Україні. Ті, хто знайомий із планами українського лідера, говорили на умовах анонімності, оскільки не мали повноважень публічно обговорювати візит.

Речник Зеленського не відразу відповів на запит про коментар.

У той час як лідери Республіканської партії, демократів і Білого дому наполягають на тому, що більшість Конгресу продовжує підтримувати допомогу Україні, зростає напруга всередині Республіканської партії — і серед невеликої кількості демократів — щодо того, яку допомогу Сполучені Штати мають надати Україні.

Праймеріз президентських виборів від Республіканської партії також відіграє важливу роль у внутрішньопартійних протистояннях щодо України, коли колишній президент Дональд Трамп та інші кандидати сумніваються в необхідності продовження допомоги з безпеки.

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Це буде другий візит Зеленського до Вашингтона з початку війни в Україні після поїздки наприкінці минулого року — його першої закордонної поїздки з початку війни.

Під час поїздки в грудні минулого року український президент відвідав Білий дім, де президент Байден підтвердив непохитну відданість США підтримці України під час війни. Він також виступив із промовою в Конгресі, закликавши продовжувати підтримку проти російської агресії.

У травні Байден і Зеленський провели особисту двосторонню зустріч у Японії під час саміту «Великої сімки» в рамках візиту українського лідера.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у загальних дебатах на сесії Генеральної Асамблеї ООН під час тижня високого рівня, що відбудеться у Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН з 19 по 25 вересня.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти помічників російського ВПК.

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