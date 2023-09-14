США мають дві стратегічні цілі в Україні — Блінкен їх назвав

Росія вже зазнала невдачі у своїх намаганнях стерти Україну з карти.

Мета Сполучених Штатів в Україні полягає в тому, щоби завадити Росії досягти стратегічного успіху в її агресії, а також забезпечити економічне, військове й демократичне процвітання України в майбутньому.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у оприлюдненому в середу інтерв’ю для Pod Save The World.

Стратегічна мета США в Україні

“Кінцева мета є подвійною. Насамперед, звичайно, це відмовити Росії в будь-якому стратегічному успіху в Україні, бо якщо ми цього не зробимо, то, як я вже говорив, це стане відкритим запрошенням для агресорів звідусіль”, — зауважив глава американської дипломатії.

Держсекретар США підкреслив, що Росія вже зазнала невдачі у своїх намаганнях стерти Україну з карти, покінчити з її ідентичністю як незалежної країни, а також приєднати її до Росії. Тому тепер, за словами Блінкена, від українців залежить, де саме будуть проведені кордони. Наразі окупанти досі контролюють близько 17% території України.

“І ми прагнемо підтримувати українців, щоби максимально збільшити їхню здатність повернути решту території, яку захопила Росія”, — сказав Блінкен.

“Україна має не лише вижити, але й процвітати”

Крім того, за його словами, США прагнуть, аби Україна не лише вижила, але й процвітала, для чого продовжується економічна підтримка країни та підтримка демократії. У цьому контексті мета полягає в тому, “щоб Україна могла стати на ноги”.

Держсекретар США підкреслив, що Україна має досягти моменту, коли вона зможе міцно стояти самостійно у військовому, економічному й демократичному плані.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що президент США Джо Байден наближається до рішення про передавання Україні ракет великої дальності. Про це писало видання Financial Times із посиланням на високопосадовця в адміністрації Байдена.

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