Блінкен також сказав, що не бачить "жодних ознак" того, що Путін хоче брати участь у "значущій дипломатії".

Держсекретар Сполучених штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що російський президент Володимир Путін уже програв вторгнення в Україну. Держсекретар, як і раніше, впевнений, що Україна переможе у війні.

Про це держсекретар заявив 10 вересня в ефірі програми "Цього тижня", передає The Hill.

"І причина моєї впевненості у остаточному успіху України, полягає в тому, що вони борються за свою країну, за своє майбутнє за свою свободу, не росіяни. І майте на увазі, Путін уже програв у тому, чого він намагався досягти. Він намагався стерти Україну з карти та її незалежність, підпорядкувати її Росії. Це вже був провал", — сказав Блінкен.

Ці коментарі з’явилися після того, як Блінкен несподівано прибув до України минулого тижня. Він оголосив про додаткову допомогу США Україні в розмірі одного мільярда доларів США під час поїздки, яка включатиме підтримку з повітря та інші ресурси, які, за його словами, дозволять «побудувати сили для майбутнього, військові сили майбутнього, які здатні стримувати майбутню агресію, і якщо необхідно, захищаючи і перемагаючи його.

Блінкен також не бачить "жодних ознак того, що очільник Кремля Володимир Путін зацікавлений у змістовній дипломатії".

"Якщо він це зробить, то я думаю, що українці будуть першими, а ми будемо відразу за ними. Усі хочуть, щоб ця війна закінчилася, але вона стоїть на справедливих і довготривалих умовах, які відображають суверенітет і територіальну цілісність України", — сказав Блінкен.

Водночас Блінкен заявив, що США не "заохочували" і не "дозволяли" використання зброї за межами території України, але зазначив, що росіяни "атакують без розбору" по всій Україні.

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