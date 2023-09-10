"Путин уже проиграл в попытке стереть Украину" — Блинкен

Блинкен также сказал, что не видит "никаких признаков" того, что Путин хочет участвовать в "значимой дипломатии".

Госсекретарь Соединенных штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что российский президент Владимир Путин уже проиграл вторжение в Украину. Госсекретарь по-прежнему уверен, что Украина победит в войне.

Об этом госсекретарь заявил 10 сентября в эфире программы "На этой неделе", передает The Hill.

"И причина моей уверенности в окончательном успехе Украины состоит в том, что они борются за свою страну, за свое будущее за свою свободу, не россияне. И имейте в виду, Путин уже проиграл в том, чего он пытался добиться. Он пытался стереть. Украину с карты и ее независимость, подчинить ее России. Это уже был провал", — сказал Блинкен.

Эти комментарии появились после того, как Блинкен неожиданно прибыл в Украину на прошлой неделе. Он объявил о дополнительной помощи США Украине в размере одного миллиарда долларов США во время поездки, которая будет включать поддержку с воздуха и другие ресурсы, которые, по его словам, позволят «построить силы для будущего, военные силы будущего, способные сдерживать будущую агрессию, и если необходимо, защищая и побеждая его.

Блинкен также не видит "никаких признаков того, что глава Кремля Владимир Путин заинтересован в содержательной дипломатии".

"Если он это сделает, то я думаю, что украинцы будут первыми, а мы будем сразу за ними. Все хотят, чтобы эта война закончилась, но она стоит на справедливых и долговременных условиях, отражающих суверенитет и территориальную целостность Украины", — сказал он. Блинкен.

В то же время, Блинкен заявил, что США не "поощряли" и не "разрешали" использование оружия за пределами территории Украины, но отметил, что россияне "атакуют без разбора" по всей Украине.

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