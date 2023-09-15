Зеленський виступить в ООН: названа дата

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у загальних дебатах на сесії Генеральної Асамблеї ООН під час тижня високого рівня, що відбудеться у Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН з 19 по 25 вересня.

Відповідно до попереднього графіка промов глав делегацій виступ президента України очікується в першій половині дня 19 вересня, - пише Укрінформ.

Тема дебатів, які триватимуть з 19 по 23 вересня, – «Відновлення довіри та глобальної солідарності: прискорення дій щодо Порядку денного до 2030 року і його Цілей сталого розвитку для забезпечення миру, процвітання, прогресу та стійкості для всіх».

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Першого дня, 19 вересня, також очікуються виступи лідерів Бразилії, США, Польщі, Туреччини, Угорщини, Швейцарії, Чехії – усього майже 40 глав держав.

20 вересня Зеленський візьме участь у відкритих дебатах Ради Безпеки ООН щодо України.

Нагадаємо, що раніше ООН оприлюднила інформацію про те, скільки цивільних вже загинуло в Україні у вересні 2023 року.

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