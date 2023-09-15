Зеленский выступит в ООН: названа дата

Глава украинского государства также примет участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в общих дебатах на сессии Генеральной Ассамблеи ООН на неделе высокого уровня, которая состоится в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН с 19 по 25 сентября.

Согласно предварительному графику выступлений глав делегаций, выступление президента Украины ожидается в первой половине дня 19 сентября, — пишет Укринформ.

Тема дебатов, которые продлятся с 19 по 23 сентября, – «Восстановление доверия и глобальной солидарности: ускорение действий по повестке дня до 2030 года и ее Целей устойчивого развития для обеспечения мира, процветания, прогресса и устойчивости для всех».

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В первый день, 19 сентября, также ожидаются выступления лидеров Бразилии, США, Польши, Турции, Венгрии, Швейцарии, Чехии – всего около 40 глав государств.

20 сентября Зеленский примет участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН по Украине.

Напомним, что ранее ООН обнародовала информацию о том, сколько гражданских уже погибло в Украине в сентябре 2023 года.

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