В России исчезает гражданская авиация: эксперт объяснил причину

Старые самолеты, обслуживавшие российские авиалинии, либо отработали свой ресурс, либо для их ремонта не хватает запасных частей.

У российской гражданской авиации нет будущего, поскольку из-за введенных странами Запада санкций, самолеты российских авиалиний не проходят технического обслуживания и для них нет запасных частей.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап.

"Будущего просто нет. Здесь как бы "вилка" такая... Старые самолеты, которые эксплуатировали российские авиалинии, они уже либо отработали окончательно свой ресурс, либо вот-вот отработают. А украденные уже начинают выходить из строя, потому что запчастей на них не хватает ", — подчеркнул эксперт.

Как известно, страна-агрессор использует для пассажирских перевозок фактически украденные самолеты стран Запада. Она перевела в собственный реестр авиатехнику, находившуюся в лизинге. Впрочем, из-за санкций самолеты российских авиалиний не совершают рейсы в большинство международных аэропортов, не проходят лицензионный ремонт и техобслуживание.

Не случайно, в последнее время все чаще российские пассажирские самолеты совершают аварийные посадки.

Напомним, крупнейшая авиакомпания России "Аэрофлот" из-за западных санкций начала разбирать самолеты. С них снимают исправные части и переставляют на другие самолеты.

Читайте также: