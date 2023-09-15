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Коломойському оголосили нову підозру

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Коломойському оголосили нову підозру

Бізнесмен Ігор Коломойський / Фото: УНІАН

Зараз проводиться досудове розслідування.

В СБУ заявили, що бізнесмену Ігору Коломойському оголосили додаткову підозру у скоєнні злочину за кількома статтями.

Про це поінформували у прес-центрі Служби безпеки України.

За матеріалами СБУ Коломойському повідомлено про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

Зараз триває досудове розслідування. Проводиться комплекс заходів для встановлення всіх обставин та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, 7 вересня Коломойському повідомили про підозру у справі "ПриватБанку".

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Дата публікації
Перегляди
210
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