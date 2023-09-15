Коломойському оголосили нову підозру

В СБУ заявили, що бізнесмену Ігору Коломойському оголосили додаткову підозру у скоєнні злочину за кількома статтями.

Про це поінформували у прес-центрі Служби безпеки України.

За матеріалами СБУ Коломойському повідомлено про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

Зараз триває досудове розслідування. Проводиться комплекс заходів для встановлення всіх обставин та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, 7 вересня Коломойському повідомили про підозру у справі "ПриватБанку".

Читайте також: