СБУ затримала депутата Нестора Шуфрича - Бутусов

Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома - у селі Козин Київської області. Сьогодні відбувається понад 50 обшуків по справі Шуфрича.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Зазначається, що представника депутатської групи "Платформа за життя і мир" Нестор Шуфрич є фігурантом справи щодо російської шпигунської мережі, яку створили співробітник ФСБ РФ та колишній народний депутат України Володимир Сівкович.

"За висновками слідства, Шуфрич за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та Росії з метою розповсюдження російський пропаганди та просування антиукраїнської політики. Йому інкримінується державна зрада", - йдеться у повідомленні Бутусова.

Тим часом журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерела в СБУ повідомляє про обшуки у Шуфрича. З його слів, депутат тісно працював із ФСБівцем і екснардепом Володимиром Сівковичем, "який з московського офісу координував роботу російської агентури в Україні".

"Очевидно, за завданням Сівковича Шуфрич був одним з рупорів Кремля в Україні. Наприклад, розповідав, що наша держава - штучне утворення", - наголосив Цаплієнко.

Як повідомлялося, нардеп від забороненої "Опозиційної платформи — За життя" Вадим Рабінович отримав підозру в держзраді. За даними правоохоронців, він розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Євросоюзу антиукраїнську пропаганду.

Читайте також: