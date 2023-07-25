СБУ повідомила про підозру в державній зраді екснардепу Євгену Мураєву

СБУ повідомила про підозру в державній зраді колишньому народному депутатові, очільника забороненої партії "Наші" Євгену Мураєву. Його підозрюють у причетності до підривної діяльності проти України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на керівника забороненої партії "Наші", екснардепа Євгена Мураєва, який причетний до підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями: "державна зрада", "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

За даними слідства, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України. Зазначається, що екснардеп "цілеспрямовано використовував власний медіаресурс для маніпулювання суспільною думкою українців в інтересах РФ".

"Насамперед це стосувалось подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі та її сприйняття на міжнародній арені", - наголошують в СБУ.

Саме тому, йдеться у повідомленні, на початку лютого 2022-го проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО. Після тривалих незалежних експертиз, які ініціювала СБУ, зараз остаточно підтверджено факти злочинної діяльності фігуранта проти державної безпеки України.

Наразі тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів. Мураєву загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, восени 2022-го співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва. Під час слідчих дій за адресами фігуранта було виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконних дій.