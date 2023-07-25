Падіння моста на Закарпатті: влада розповіла про причини обвалу

У Закарпатській області у понеділок, 24 липня, стався обвал трьох секцій транспортного мосту між селищем Тересва та с. Бедевля Тячівського району. Через це постраждало 5 людей, серед яких є двоє дітей.

Як розповіли у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України, міст був аварійний. Його звели ще 1957 року – відтоді він жодного разу капітально не ремонтувався. Проїзд мостом підтримувався виключно в рамках експлуатаційного утримання.

"Від 2018 року штучна споруда перебувала в аварійному стані. З огляду на це нею було заборонено проїжджати транспортним засобам, вагою понад 7 тонн. Відповідні знаки попереджали про це обабіч мосту", - йдеться у повідомленні.

Під час обвалу мосту 24 липня по конструкції їхала вантажівка з піском вагою понад 45 тонн – допустима вага була перевищена у 7 разів – секції аварійного мосту обвалилися. Разом з вантажівкою також провалився легковий автомобіль, що проїжджав через міст. Наразі відомо про 5 потерпілих, один у важкому стані.

Наразі міст перекрито поліцією та організовано об'їзд автотранспорту через с. Нересниця.

Схема об'їзду після падіння моста на Закарпатті.

Як пояснили у агентстві, служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області планувала відремонтувати міст та виготовила 2021 року проєкт реконструкції споруди, однак втілити його у життя завадило повномасштабне вторгнення Росії.

Там зазначили, що міст буде відновлене якнайшвидше, фахівці працюють на місці та вивчають шляхи розв’язання проблеми.

"Для запобігання обвалів та руйнувань, стратегічні мости в Україні зараз перевіряє створена Урядом Комісія. Її перші висновки – 10% мостових споруд перебувають в непрацездатному стані, а середній вік більшості мостів в країні сягає 60 років. Комісія вже провела обстеження великих мостів у Києві, Житомирі та Рівному", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через обстріли армії РФ вночі проти 25 липня "Укрзалізниця" тимчасово змінить маршрут руху поїздів львівського напрямку.

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