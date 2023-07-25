Резніков відповів, чи продовжить Україна атаки по Кримському мосту

Якщо РФ буде загрожувати Україні у Чорному морі, то нам доведеться відповісти.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, пише CNN.

У країні-агресорці заявили, що потужні ракетні атаки на Україну останніми днями є відповіддю на смертоносний вибух на стратегічному Керченському мосту в окупованому Криму.

"Росія намагалася пояснити, що це відповідь на якісь вибухи на їхній території, але вони воюють з мирним населенням. Тому я називаю їх мародерами, ґвалтівниками та вбивцями", - сказав Резніков.

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За його словами, у нас є зброя як у крейсера "Москва".

"Це нормальна тактика – руйнувати логістичні лінії свого ворога, щоб зупинити можливості отримати більше боєприпасів, більше палива, їжі тощо. Ось чому ми будемо використовувати цю тактику проти них", - додав Резніков.

Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков визнав, що український контрнаступ "відстає від графіка", проте все йде за планом. Він зазначив, причиною є снаряди, артилерія та російські мінні поля.

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