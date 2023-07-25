Резников рассказал, как Украина может ответить РФ в Черном море

Украина продолжит разрушать логистические линии врага.
Если РФ будет угрожать Украине в Черном море, нам придется ответить.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет CNN.
В стране-агрессоре заявили, что мощные ракетные атаки на Украину в последние дни являются ответом на смертоносный взрыв на стратегическом Керченском мосту в оккупированном Крыму.
"Россия пыталась объяснить, что это ответ на какие-то взрывы на их территории, но они воюют с мирным населением. Поэтому я называю их мародерами, насильниками и убийцами", — сказал Резников.
По его словам, у нас есть оружие, как у крейсера "Москва".
"Это нормальная тактика – разрушать логистические линии своего врага, чтобы остановить возможность получить больше боеприпасов, больше топлива, еды и т.д. Вот почему мы будем использовать эту тактику против них", — добавил Резников.
Накануне министр обороны Украины Алексей Резников признал, что украинское контрнаступление "отстает от графика", однако все идет по плану. Он отметил, что причиной являются снаряды, артиллерия и российские минные поля.
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