Нардепа від "ОПЗЖ" спіймали на держзраді - СБУ

Служба безпеки і Державне бюро розслідувань викрили на співпраці з РФ чинного народного депутата України від забороненої проросійської партії "ОПЗЖ". Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Встановлено, що під час повномасштабного вторгнення РФ цей депутат, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з агресором. Зокрема, перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих "філіях" банківських установ РФ, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам", - уточнили у відомстві.

За наявною інформацією, заводи фігуранта постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки РФ і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд.

"Коли ж народний депутат виїхав до Києва, то продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогу у війні проти України", - зазначили у відомстві.

Чинний народний депутат отримав підозру у державній зраді

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами діяльності нардепа на користь РФ. Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Триває досудове розслідування для встановлення усіх обставин злочину.

СБУ не називає прізвища нардепа, однак як повідомило ТСН.ua джерело в правоохоронних органах, ідеться про нардепа Олександра Пономарьова.

Нагадаємо, проросійському блогеру Анатолію Шарію повідомлено про підозру в державній зраді. Зокрема, Шарій допомагав ФСБ Росії робити постановкові відео з допитами українських полонених.