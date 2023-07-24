Нардепа от "ОПЗЖ" поймали на госизмене — СБУ

Служба безопасности и Государственное бюро расследований разоблачили на сотрудничестве с РФ действующего народного депутата Украины от запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ". Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Установлено, что во время полномасштабного вторжения РФ этот депутат, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с агрессором. В частности, перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных "филиалах" банковских учреждений РФ, а также организовал производство материальных ценностей и передачу их оккупационным войскам", - уточнили в ведомстве.

По имеющейся информации, заводы фигуранта поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники РФ и предоставляли технику для обустройства вражеских фортификационных сооружений.

"Когда народный депутат выехал в Киев, то продолжил координировать предприятия, которые помогают врагу в войне против Украины", — отметили в ведомстве.

Действующий народный депутат получил подозрение в государственной измене

В ходе неотложных следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли электронные носители с поличным в пользу РФ. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

СБУ не называет фамилии нардепа, однако, как сообщил ТСН.ua источник в правоохранительных органах, речь идет о нардепе Александре Пономареве.

Напомним, пророссийскому блогеру Анатолию Шарию сообщено о подозрении в государственной измене. В частности, Шарий помогал ФСБ России делать постановочные видео с допросами украинских пленных.