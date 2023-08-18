Киві повідомили про ще одну підозру

Державне бюро розслідувань повідомило ще одну підозру у закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни екснардепу Іллі Киві.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

"Працівники ДБР повідомили про підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни колишньому народному депутату України від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Іллі Киві", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що колишній депутат продовжує розповсюджувати серед населення антиукраїнську пропагандистську інформацію. Так, Ілля Кива у своїх публікаціях створював для громадськості образ ворога з чинної української влади, яку потрібно стримувати від агресії. Крім того, він активно нагнітав антивладні настрої в українському суспільстві й виправдовував загарбницьку війну РФ проти України.

"Кива героїзував та виправдовував будь-які військові дії росіян, а також "підбурював" українську аудиторію проти патріотично налаштованих співвітчизників, а російську – проти українців. Він пропагував доцільність вирішення "суперечностей" із застосуванням воєнної сили й масштабного використання збройних сил РФ на території нашої держави", наголошують у ДБР.

Як повідомлялося, Рада достроково припинила повноваження депутатки від ОПЗЖ Тетяни Плачкової. Вона написала заяву, що хоче скласти депутатський мандат "зважаючи на сімейні обставини".

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