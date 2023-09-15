Вранішня атака дронів: Ігнат розповів, що росіяни шукали на Хмельниччині 

Російські окупанти над ранок 15 вересня намагалися атакувати Україну безпілотниками. Росіяни запустили 17 "Shahed", які рухались в напрямку Хмельницької області.

В ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів деталі ворожої атаки.

Він підтвердив, що окупанти запустили дрони з Приморсько-Ахтарська в РФ. Усі 17 "Shahed" були збиті по маршруту слідування.

"Знову атакована Хмельниччина. Зрозуміло, що шукає ворог, - шукають, де командувач сховав наші бомбардувальники після подій, які відбувалися нещодавно в нашому морі біля Криму", - наголосив Ігнат.

Представник ПС не називає тактику цієї атаки, яка сьогодні сталася ближче до ранку, новою. Адже, за словами Ігната, вже не вперше так відбувається. Втім, цього разу ворог дещо змістив час.

"Вони зазвичай роблять пуски від 22:30 - 22:50. Далі кілька хвиль - аж до 04:00. Вранішня атака дозволяє краще відпрацьовувати мобільним вогневим групам. Коли світла пора доби, то ціль стає візуально видима", - каже Юрій Ігнат.

Як повідомлялося, близько 7:00 п'ятниці, 15 вересня, на Хмельниччині пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили та місцева влада повідомили, що в області спрацювали сили ППО.

Зранку ПС поінформували, що росіяни запускали дрони в напрямку Хмельницької області. Силам ППО вдалося знищити усі 17 дронів.

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