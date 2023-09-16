Подоляк объяснил, почему Кремль стремится к "переговорам" с Украиной

Диктатор хочет не переговоров, подразумевает исключительно один из трех сценариев.

Российский президент-диктатор Владимир Путин не стремится к переговорам в классическом понимании. Поэтому мир не должен реагировать на подобные заявления из Москвы.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своем Twitter.

Политик призвал международное сообщество не реагировать на лживые разговоры Кремля о "переговорах" с Украиной. По словам Подоляка, нынешняя Россия не способна договариваться, поэтому мир не должен дать себя обмануть.

Подоляк подчеркнул, что диктатор Путин говорит не о переговорах, а исключительно об одном из трех сценариев:

нажать на Украину и заставить ее капитулировать. Заморозить конфликт до следующего этапа;

предоставить оперативную паузу России, чтобы еще больше вооружить своих террористов и продолжить совершать военные преступления;

избежать проигрыша России и трансформационной революции, чтобы "не потерять лицо".

"Все это очень примитивно, предсказуемо и банально, когда мы говорим о планах России. Поэтому еще раз – живите без иллюзий, не слушайте Россию, не обращайте внимания на геноцидные желания коллективного Путина", – заметил Подоляк.

Как сообщалось, после переговоров в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом кремлевский фюрер Владимир Путин цинично заявил, что Россия "никогда не отказывалась от переговоров" с Украиной. Мол, что Украина не хочет садиться за стол переговоров с РФ.

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