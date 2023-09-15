“Вагнерівці” ледь не влаштували повномасштабну війну з армією РФ: що відомо

У Сирії сталася сутичка між найманцями ПВК “Вагнер” і військами Міністерства оборони Росії, яка ледь не переросла в повномасштабні бойові дії.

Про це повідомив журналіст та блогер Денис Казанський у своєму Telegram-каналі.

Журналіст пише, що колишній депутат Одеської міської ради Ігор Димитрієв, який у 2014 перейшов на бік РФ і працював у Сирії в інтересах Кремля, у своєму телеграмі опублікував подробиці того, що сталося.

Суть конфлікту

“Суть така, “Вагнер” після заборон літати через авіабазу Хмеймім і анулювання дозволів від МЗС РФ, домовилися з сирійським Міноборони і оформили польоти для ротації в Африку, через сирійську авіабазу Т4. Під час підльоту літака в повітря були підняті російські вертушки, а на смугу вигнані пожежні машини, щоб не допустити приземлення”, — йдеться у повідомленні колишнього депутата.

“Сирійцям було сказано, що якщо цей літак сяде, то по ньому буде відкрито вогонь. Причому сирійські вояки, які мали свій наказ — літак прийняти, певний час чинили опір діям Міноборони РФ на самій смузі, але, коли побачили завислі гелікоптери, вважали за благо ретируватися”, — пише Димитрієв.

“Оскільки паливо в літаку, що кружляв (вантажному з Лівії), закінчувалося, питання постало руба, оскільки назад до Лівії він міг і не дотягнути. “Вагнерівці”, які готувалися до зустрічі, зв'язалися з Лівією і, за чутками, там сказали, що якщо цей літак буде збитий, то “вагнерівці” в Лівії самі у відповідь завдадуть удару по базі Міноборони Росії”, — зазначається у повідомленні ексдепутата.

“Але в останній момент керівництво сирійських “вагнерівців” додзвонилося до Євкурова і наказ скасували, літак приземлився. Найкумедніше в цьому (якщо тут взагалі може бути щось кумедним) на борту було 170 сирійців, підрядників “Вагнера”, які після контракту в Лівії летіли додому. Сирійці розповідали мені про це захлинаючись, із широко розплющеними очима, розмахуючи руками і запитуючи — що там, мовляв, у вас відбувається?”, — резюмував Димитрієв.

Продовження діяльності в Африці

Незважаючи на знищення верхівки ПВК “Вагнер”, приватна армія Пригожина продовжує автономно існувати і виконувати завдання в Африці, пише Денис Казанський.

“А її відносини з офіційною російською армією залишаються натягнутими. І якщо цього разу прямого зіткнення вдалося уникнути, то в майбутньому може все ж дійти до прямих бойових дій”, — зазначив він.

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