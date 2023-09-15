В Україні хочуть підвищити мінімалку: що відомо

Українцям підвищать мінімалку в два етапи.

Кабінет міністрів України пропонує підвищити від січня 2024-го мінімальну зарплату. Це закладено в проєкті державного бюджету на наступний рік.

Про це повідомив член фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк, який оприлюднив проєкт держбюджету.

Український уряд пропонує 2024-го підвищувати мінімальну зарплату двічі: від 1 січня та від 1 квітня:

у місячному розмірі : від 1 січня - 7100 грн , від 1 квітня - 8000 грн ;

: від 1 січня - 7100 грн , від 1 квітня - 8000 грн ; у погодинному розмірі: від 1 січня - 42,6 грн , від 1 квітня - 48 грн .

Крім того, пропонується визначити розмір мінімальної заробітної плати на рівні 1600 грн , яка застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішеннями суду.

До слова, мінімалку в Україні не підвищували від 1 жовтня 2022-го. Наразі вона становить 6700 грн.

Як повідомлялося, уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік із власними доходами загального фонду бюджету у 1,56 трильйона гривень та видатками загального фонду у 3,108 трильйона. Документ має бути зареєстрований у Верховній Раді 15 вересня.

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