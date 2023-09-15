Комунальник випадково виявив золоті прикраси віком 2 тисячі років

В Іспанії працівник місцевої водопровідної компанії зробив дивовижну знахідку під час роботи.

Про це пише Arkeonews.

Він натрапив на блискучий предмет, пізніше ідентифікований як торк — тип стародавньої прикраси на шию, схожої на намисто, що традиційно асоціюється зі знаттю. Згодом знайшли ще одну таку прикрасу. Вважається, що ці артефакти походять із залізного віку.

Поблизу цих знахідок не виявлено жодних інших археологічних артефактів.

"В обох виробах сконцентровані всі техніки античності, які використовував ювелір надзвичайної майстерності: лиття, філігрань, зерніння, зварювання, в поєднанні з естетичними та геометричними мотивами і стилями, що тепер дозволяє нам глибше зануритися в такі аспекти, як розсіювання інших предметів, походження яких раніше було невизначеним", — додали фахівці, які прибули на місце, щоб оцінити знахідки.

Нагадаємо, під час археологічних розкопок руїн церкви на території Ужгородського замку знайдено єзуїтський медальйон.

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