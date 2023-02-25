Вчені розкрили ще один секрет моторошної мумії русалки

Японські вчені закінчили дослідження мумії русалки, якій, як вважалося майже 300 років. Цій мумії японці поклонялися століттями, сподіваючись, що вона може їх зцілити. Але з'ясувалося, що моторошний на вигляд давній артефакт не такий і старий, по-друге, є штучно створеним об'єктом.

Про це пише livescience.

В одному з японських храмів у префектурі Окаяма зберігалася мумія русалки, довжина якої складає 30 см. Спочатку вчені, які виявили цю мумію минулого року, вирішили, що вона складається з решток мавпи та пришитого до них риб'ячого хвоста.

Однак результати дослідження мумії показали, що цей страшний артефакт насправді є штучно створеним об'єктом. Учені з'ясували, що в основному мумія складається з паперу, тканини, вати й інших компонентів.

Варто зауважити, що мумію зберігали в храмі у спеціальному футлярі, в якому також була записка. У ній було сказано, що цю русалку виловив у морі місцевий рибалка між 1736 і 1741 роками. Як саме ця мумія потрапила до храму, досі невідомо.

Також учені з'ясували, що насправді цій русалці не 300 років, як вважалося, а десь 140 років. Аналіз показав, що цю мумію створив невідомий автор наприкінці 80-х 19 століття. Дослідники спробували провести аналіз ДНК, але в цієї русалки ДНК не виявили.

Раніше вчені виявили дві 3000-річні мумії у позі ембріона на Зовнішніх Гебридських островах Шотландії.

А у Єгипті знайшли мумію хлопчика з 49 амулетами, прикрашеними різними зображеннями. Всі деталі були зроблені із золота. Зазначається, що дитина померла близько 2 300 років тому. Через величезну кількість прикрас мумію прозвали "золотим хлопчиком".

У Єгипті археологи знайшли 20 непограбованих саркофагів із муміями

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