Вчені розкрили моторошний секрет шотландських мумій

Вчені виявили дві 3000-річні мумії у позі ембріона на Зовнішніх Гебридських островах Шотландії.

Про це пише IFLScience.

Тіла проаналізували за допомогою ДНК-тесту і виявилося, що вони належали шести різним людям, жоден з яких не мав спільної матері. На тілах були ознаки того, що вони деякий час зберігалися в торф'яному болоті, перш ніж їх перемістили для поховання.

Торф утворюється внаслідок розкладання органічних речовин, переважно з рослинних матеріалів, таких як мох. Зокрема, коли сфагнового моху накопичується достатньо у водно-болотних угіддях, щоб утворити болото, шари торфу утворюють кислоти, які неймовірно добре зберігають тіла.

"Ці рослини підкислюють ґрунт, одночасно виділяючи сполуку, яка зв'язується з азотом, позбавляючи місцевість поживних речовин", — пояснила спеціалістка Керолін Маршалл. — Разом з холодними північноєвропейськими температурами ці умови унеможливлюють життєдіяльність більшості мікробів".

Також археологи помітили дивні деталі скелетів. У скелеті чоловіка на нижній щелепі були всі зуби, тоді як на верхній щелепі не було жодного. Нижні зуби мали ознаки зносу, що відповідає повному набору верхніх зубів за життя, що вказувало на те, що щось було не так.

Нагадаємо, у Єгипті знайшли мумію хлопчика з 49 амулетами, прикрашеними різними зображеннями. Всі деталі були зроблені із золота. Зазначається, що дитина померла близько 2 300 років тому. Через величезну кількість прикрас мумію прозвали "золотим хлопчиком".

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