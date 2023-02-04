Ученые раскрыли жуткий секрет шотландских мумий

Ученые обнаружили две 3000-летние мумии в позе эмбриона на внешних Гебридских островах Шотландии.

Об этом пишет IFLScience.

Тела проанализировали с помощью ДНК-теста и оказалось, что они принадлежали шести разным людям, ни один из которых не имел общей матери. На телах были признаки того, что они некоторое время хранились в торфяном болоте, прежде чем переместили их для захоронения.

Торф образуется вследствие разложения органических веществ, преимущественно из растительных материалов, таких как мох. В частности, когда сфагнового мха накапливается достаточно в водно-болотных угодьях, чтобы образовать болото, слои торфа образуют кислоты, невероятно хорошо сохраняющие тела.

"Эти растения подкисляют почву, одновременно выделяя соединение, которое связывается с азотом, лишая местность питательных веществ", — пояснила специалистка Кэролин Маршалл. — Вместе с холодными североевропейскими температурами эти условия делают невозможным жизнедеятельность большинства микробов".

Также археологи заметили удивительные детали скелетов. В скелете мужчины на нижней челюсти были все зубы, в то время как на верхней челюсти не было ни одного. Нижние зубы имели признаки износа, соответствующего полному набору верхних зубов при жизни, что указывало на то, что что-то было не так.

Напомним, в Египте нашли мумию мальчика с 49 амулетами, украшенными разными изображениями. Все детали были сделаны из золота. Отмечается, что ребенок умер около 2300 лет назад. Из-за огромного количества украшений мумию прозвали "золотым мальчиком".

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