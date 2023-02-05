В высокогорье Карпат ударил 20-градусный мороз

В Карпатах – сложные погодные условия. Температура воздуха на горе Пип Иван опустилась до 20 градусов мороза.

Об этом сообщили на Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"5 февраля по состоянию на 08:00 на горе Пип Иван Черногорский облачно, туман видимостью до 20 м, температура воздуха -20°, ветер северный, 14 м/с", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют туристам воздержаться от походов в высокогорье.

Ранее стало известно, что метеорологи зафиксировали на вершине горы Вашингтон в Нью-Гэмпшире температуру -42,2 °С. Это, по всей вероятности, самая низкая температура, зарегистрированная в истории Соединенных Штатов.

Европу накрыло снегом: на дорогах пробки, а метрополитен и аэропорты работают со сбоями

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