У високогір'ї Карпат вдарив 20-градусний мороз

У Карпатах — складні погодні умови. Температура повітря на горі Піп Іван опустилася до 20° градусів морозу.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

"5 лютого станом на 08:00 на горі Піп Іван Чорногірський — хмарно, туман видимістю до 20 м, температура повітря -20°, вітер — північний, 14 м/с", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники рекомендують туристам утриматися від виходу у високогір'я.

Раніше стало відомо, що метеорологи зафіксували на вершині гори Вашингтон у Нью-Гемпширі температуру -42,2 °С. Це, імовірно, найнижча температура, зареєстрована в історії Сполучених Штатів.

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