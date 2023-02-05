У Львові раптово помер відомий екскурсовод Петро Радковець

У неділю, 5 лютого, стало відомо про смерть відомого львівського екскурсовода Петра Радковця.

Про це повідомила на facebook-сторінці його донька Катерина Радковець.

"Люблячий чоловік, батько, дідусь пішов від нас. Ми не можемо оговтатися від такої раптової втрати. Завжди справедливий, з почуттям гумору і справжній фанат Львова. Навіть у важкі часи купував старі фотографії і вивчав історію. Тато завжди казав, що він професійний львів'янин та батяр. Де б Ти не був на хмаринці, ми завжди тебе любитимемо і пам'ятатимемо", – написала вона.

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Причина смерті екскурсовода наразі невідомо. Інформацію щодо похорону родина оприлюднить згодом.

Що відомо про Петра Радківця

Петро Радковець народився 1964 року у Львові. Закінчив Львівський поліграфічний інститут (сьогодні Українська академія друкарства). Працював у компанії з виготовлення взуття "Прогрес", у Львівській науковій бібліотеці імені В. Стефаника, Горохівській друкарні, видавництві "Центр Європи". Один з найвідоміших і найвпізнаваніших екскурсоводів Львова. Учасник низки проєктів про Львів. Був членом історичної секції "Товариства Лева". Батько двох дітей.

Нагадаємо, у Краматорську внаслідок удару загинули директорка школи та її чоловік

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