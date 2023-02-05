Во Львове внезапно умер известный экскурсовод Петр Радковец

Сердце гида перестало биться на 60 году жизни
В воскресенье, 5 февраля, стало известно о смерти известного львовского экскурсовода Петра Радковца.
Об этом сообщила на facebook-странице его дочь Екатерина Радковец.
"Любящий муж, отец, дедушка ушел от нас. Мы не можем оправиться от такой внезапной потери. Всегда справедлив, с чувством юмора и настоящий фанат Львова. Даже в трудные времена покупал старые фотографии и изучал историю. Папа всегда говорил, что он профессиональный львов Где бы ты ни был на облаке, мы всегда будем тебя любить и помнить», – написала она.
Причина смерти экскурсовода пока неизвестна. Информацию о похоронах семья обнародует впоследствии.
Что известно о Петре Радковце
Петр Радковец родился в 1964 году во Львове. Окончил Львовский полиграфический институт (сегодня Украинская академия книгопечатания). Работал в компании по изготовлению обуви "Прогресс", Львовской научной библиотеке имени В. Стефаника, Гороховской типографии, издательству "Центр Европы". Один из самых известных и узнаваемых экскурсоводов Львова. Участник ряда проектов о Львове. Являлся членом исторической секции "Общества Льва". Отец двоих детей.
Напомним, в Краматорске в результате удара погибли директор школы и ее муж
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