Во Львове внезапно умер известный экскурсовод Петр Радковец

В воскресенье, 5 февраля, стало известно о смерти известного львовского экскурсовода Петра Радковца.

Об этом сообщила на facebook-странице его дочь Екатерина Радковец.

"Любящий муж, отец, дедушка ушел от нас. Мы не можем оправиться от такой внезапной потери. Всегда справедлив, с чувством юмора и настоящий фанат Львова. Даже в трудные времена покупал старые фотографии и изучал историю. Папа всегда говорил, что он профессиональный львов Где бы ты ни был на облаке, мы всегда будем тебя любить и помнить», – написала она.

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Причина смерти экскурсовода пока неизвестна. Информацию о похоронах семья обнародует впоследствии.

Что известно о Петре Радковце

Петр Радковец родился в 1964 году во Львове. Окончил Львовский полиграфический институт (сегодня Украинская академия книгопечатания). Работал в компании по изготовлению обуви "Прогресс", Львовской научной библиотеке имени В. Стефаника, Гороховской типографии, издательству "Центр Европы". Один из самых известных и узнаваемых экскурсоводов Львова. Участник ряда проектов о Львове. Являлся членом исторической секции "Общества Льва". Отец двоих детей.

Напомним, в Краматорске в результате удара погибли директор школы и ее муж

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