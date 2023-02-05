В Краматорске в результате удара погибли директор школы и ее муж: подробности трагедии

Оккупанты 1 февраля атаковали Краматорск. В результате обстрелов россияне попали ракетой в жилой дом в самом центре города. Удар разрушил подъезд, погибли три человека. Среди них – директор школы №24 47-летняя Анна Бородавкина и ее муж Константин.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

Ракета "Искандер" попала в жилой 4-этажный дом в центре города. Она унесла жизни директора местной школы.

Учителя заведения рассказывают, что шокированы жутким известием.

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"Нам сейчас очень сложно говорить, потому что мы пока не можем поверить в то, что произошло с Анной Валерьевной. Буквально вчера мы виделись с ней, обсуждали планы, а вечером ее уже не стало", – сокрушается одна из ее коллег.

В школе Анна Валерьевна работала не только в должности директора, но и преподавала украинский язык и литературу.

"Добрая, отзывчивая, педагог от Бога. Она была классным руководителем моей дочери и моей коллегой. Всегда тактичная, воспитанная, находила подход к коллегам и ученикам. А еще талантливая. В течение 10 лет она была участницей вокального ансамбля учителей школы. Ее за это называли". "поющая директор", – рассказала нам одна из учителей школы.

Анна Бородавкина также пела в ансамбле "Бархат". Об этом рассказала подруга погибшей Лилия Кулиш,

"Мы познакомились с ней на первом курсе института, и наша дружба длилась 27 лет. Она была лучшей подругой, надежной, которая поддержит, подскажет, придет на помощь. Мне трудно говорить о ней в прошлом, но она была человеком с большой буквы", – со слезами рассказывает Лилия Владимировна.

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Муж погибшей женщины 50-летний Константин работал на Новокраматорском машиностроительном заводе инспектором по безопасности.

"Анна была жаворонком, она всегда рано ложилась спать и рано вставала. Думаю, в тот момент, когда прилетела ракета, она уже спала. У них в доме всегда были кошки, в последнее время была Маруська, видимо, она погибла со своими хозяевами", – рассказывают друзья.

Они вспоминают и о том, Анна Валерьевна любила книги, природу, море, ей нравилось во время каникул побыть в тишине. Константин любил сплавляться на байдарках, ходить в горы», – говорит подруга.

После полномасштабной войны многие жители покинули город. Но Анна Валерьевна не уезжала – это была ее принципиальная позиция.

У супругов остались дочь и сын

Теплыми словами вспоминают и об учительнице ее ученики.

"Мы были учениками ее первого выпускного класса. Она была невероятная. Очень добрая, отзывчивая, к нам она всегда хорошо относилась. Когда она заходила в класс на перемене, то мы все окружали ее за столом, рассказывали все, что можно. Кто-то жаловался, кто-то рассказывал какие-то смешные истории. Она нас всегда слушала, а главное – слышала. Мы ее очень любили. Мне очень больно из-за того, что с ней такое случилось, она навсегда в моем сердце", – говорит бывшая ученица погибшей директор Анастасия Гребенюк.

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У супругов осталось двое детей. Сын Андрей, окончивший Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, жил в Харькове. Но во время войны его фирма эвакуировалась во Львов и сейчас он там.

Дочь Даша училась в Харьковском национальном институте электроники.

Мама горела своей работой. Любила каждого своего ученика. Ей нравилось гулять в сосновом лесу, поэтому папа в мирное время часто ее туда возил. Дома она каждого члена семьи оберегала и поддерживала. Мама помогала мне в каждом моем увлечении, всегда была рядом, даже если была далеко", – рассказала дочь.

Похороны супругов прошли в пятницу, 3 февраля.