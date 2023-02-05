Купалась с друзьями: в Австралии акула разодрала девушку

Подросток прыгнула в воду и стала жертвой хищника. В последний раз такой случай был зафиксирован ровно сто лет назад.

16-летняя девочка скончалась после нападения акулы в реке Суон в Австралии.

Об этом сообщает издание BBC.

Как уточняется, подростки катались на гидроциклах недалеко от города Перт. Девочка, чье имя в СМИ не называется, увидела стаю дельфинов и решила прыгнуть в воду, чтобы поплавать вместе с ними. По словам ее друзей, в этот момент на нее напала акула.

Прибывшие на место экстренные службы вытащили пострадавшую из воды с серьезными травмами ног. Несмотря на попытки медиков спасти подростка, она скончалась от потери крови.

По словам инспектора Пола Робинсона из полиции Западной Австралии, здесь редко можно встретить акул. Он призвал жителей близлежащих районов быть осторожными.

Это первое смертельное нападение акулы в реке Суон за 100 лет. В январе 1923 года в этой реке акула убила 13-летнего мальчика.

Напомним, на Багамах акула напала на 58-летнюю женщину во время подводного плавания с семьей в популярном месте вблизи бухты Нью-Провиденс.

Новости мира: в Австралии прекратили поиски 57-летнего британца, на которого на днях напала акула

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