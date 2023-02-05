Купалася з друзями: в Австралії акула роздерла дівчину

Підліток стрибнула у воду і стала жертвою хижака. Востаннє такий випадок було зафіксовано рівно сто років тому.

16-річна дівчинка померла після нападу акули у річці Свон в Австралії.

Про це повідомляє видання BBC.

Як уточнюється, підлітки каталися на гідроциклах неподалік міста Перт. Дівчинка, чиє ім'я у ЗМІ не називається, побачила зграю дельфінів і вирішила стрибнути у воду, щоб поплавати разом із ними. За словами її друзів, у цей момент на неї напала акула.

Екстрені служби, які прибули на місце, витягли постраждалу з води із серйозними травмами ніг. Незважаючи на спроби медиків урятувати підлітка, вона померла від втрати крові.

За словами інспектора Пола Робінсона з поліції Західної Австралії, у цьому місці рідко можна зустріти акул. Він закликав мешканців прилеглих районів бути обережними.

Це перший смертельний напад акули в річці Свон за 100 років. У січні 1923 року в цій річці акула вбила 13-річного хлопчика.

Нагадаємо, на Багамах акула напала на 58-річну жінку під час підводного плавання з сім’єю у популярному місці поблизу бухти Нью-Провіденс.

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