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Ракетный удар по Харькову – количество пострадавших выросло

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
340
Время на прочтение
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Ракетный удар по Харькову – количество пострадавших выросло

Фото: Харьковская областная прокуратура

Утром оккупанты нанесли очередной ракетный удар по гражданской инфраструктуре Харькова.

В Харькове выросло количество раненых в результате ракетного удара РФ – известно о пяти пострадавших.

Об этом "Суспільному" сообщила представитель Нацполиции Харьковщины Елена Баранник.

Так, в результате ракетных обстрелов Харькова ранения получили четыре жителя жилого дома и охранник университета, куда был нанесен второй ракетный удар.

Охранник получил ушибы, ему оказали помощь на месте.

Ракетный удар по Харькову 5 февраля

Утром 5 февраля российские войска обстреляли центр Харькова ракетами. Предварительно, оккупанты выпустили по городу две ракеты С-300.

Снаряды попали по Киевскому району Харькова. Одна из ракет попала в жилой дом.

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Дата публикации
Просмотры
340
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