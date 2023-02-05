Ракетный удар по Харькову – количество пострадавших выросло

Утром оккупанты нанесли очередной ракетный удар по гражданской инфраструктуре Харькова.
В Харькове выросло количество раненых в результате ракетного удара РФ – известно о пяти пострадавших.
Об этом "Суспільному" сообщила представитель Нацполиции Харьковщины Елена Баранник.
Так, в результате ракетных обстрелов Харькова ранения получили четыре жителя жилого дома и охранник университета, куда был нанесен второй ракетный удар.
Охранник получил ушибы, ему оказали помощь на месте.
Ракетный удар по Харькову 5 февраля
Утром 5 февраля российские войска обстреляли центр Харькова ракетами. Предварительно, оккупанты выпустили по городу две ракеты С-300.
Снаряды попали по Киевскому району Харькова. Одна из ракет попала в жилой дом.
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