Пограничники рассказали о ситуации на границе с Беларусью

Украинские пограничники рассказали, есть ли признаки подготовки к повторному вторжению или накоплению сил Россией на границе Украины и Беларуси.

Повторное наступление российских войск с территории Беларуси маловероятно, угрозы пока нет. Пограничники не наблюдают на территории Беларуси ударных группировок России, которые могли бы начать вторжение в Украину.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Демченко подчеркнул, что ситуация на украинско-белорусской границе остается полностью контролируемой.

"Мы не отмечаем наличия на территории Беларуси ударных группировок врага, которые были бы готовы совершить повторное вторжение на территорию Украины. Однако на территории Беларуси есть российские военные, по нашей информации, это около 9 000 военнослужащих. Но эта цифра несколько меньше, которая была раньше. РФ использует территорию Беларуси как полигон для обучения своих военных. И, собственно, те подразделения, которые прошли подготовку, были переброшены назад в Россию и заведены новые подразделения", — рассказал спикер ГНСУ.

Однако Демченко подчеркнул, что Украина готовится к реагированию на угрозу в случае изменения ситуации.

"Врага нельзя недооценивать, и мы должны быть готовы к любой ситуации, поэтому происходит укрепление как по линии границы, так и в приграничных областях", — резюмировал он.

Угроза повторного наступления с территории Беларуси

По данным ВСУ, россияне могут попытаться осуществить наступление по всем направлениям и использовать Беларусь для отвлечения и провокаций. Впрочем, наступление из Беларуси маловероятно. У Беларуси недостаточно сил и средств врага для наступления.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак предположил, что Россия может напасть на Украину со своей территории, а белорусское направление будет только отвлекаться. При этом сценарии под ударом оказываются – Полтава и Днепр.

В разведке Украины выразили сомнение, что оккупанты уйдут из Беларуси. Главное поле боя весной-летом будет на Донбассе.

Что касается даты нового большого наступления РФ – это может произойти около 24 февраля, считает украинский министр обороны Алексей Резников. Направлениями вражеской атаки могут стать север, юг и восток, предупреждал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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