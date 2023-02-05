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Ракетний удар по Харкову – кількість постраждалих зросла

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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1758
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Ракетний удар по Харкову – кількість постраждалих зросла

Фото: Харківська обласна прокуратура

Вранці окупанти здійснили черговий ракетний удар по цивільній інфраструктурі Харкова.

У Харкові зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару РФ – наразі відомо про п'ятьох постраждалих. 

Про це "Суспільному" повідомила речниця Нацполіції Харківщини Олена Баранник. 

Так, внаслідок ракетного обстрілу Харкова поранення отримали четверо мешканці житлового будинку та охоронець університету, куди був завданий другий ракетний удар. 

Охоронець отримав забійні рани, йому надали допомогу на місці.

Ракетний удар по Харкову 5 лютого

Вранці 5 лютого ​​російські війська обстріляли центр Харкова ракетами. Попередньо, окупанти випустили по місту дві ракети С-300. 

Снаряди влучили по Київському району Харкова. Одна з ракет влучила в житловий будинок.

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Дата публікації
Перегляди
1758
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