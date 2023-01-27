В Карпатах держится мороз и снег: атмосферное фото с гор

Также на высокогорье облачно.

В пятницу, 27 января, в Карпатах морозная погода. На горе Поп Иван температура воздуха опустилась до 12 градусов мороза.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Отмечается, что на высокогорье облачно и немного ветрено.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно. Ветер северный — 10-12 м/с. Температура воздуха -8°С", — говорится в сообщении.

Гора Пип Иван 27 января. / Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, синоптики сообщали о морозной погоде в пятницу, 27 января. Кроме того, в Карпатах предупреждали о тумане и осадках в виде снега.

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