В Египте впервые за 100 лет обнаружили папирус с текстами Книги мертвых

В Египте в 25 километрах от Каира археологи нашли хорошо сохранившийся 16-метровый папирус. Таких документов не находили сто лет.

Об этом пишет издание Egypt Independent.

Это первый целый папирус, который нашли за столетие, и назван он в честь генерального секретаря Высшего совета древностей Египта.

Исследователи еще занимаются переводом текста на папирусе. Но известно, что он содержит фрагменты из знаменитой Книги мертвых. Это сборник торжественных религиозных текстов, которые должны были способствовать переходу умершего к потустороннему миру и достижению умиротворения. Такие папирусы помещали внутрь саркофагов при погребении человека.

Впрочем, существуют разные вариации Книги мертвых, так что изучение этого текста может помочь лучше понять верование древних египтян относительно посмертной жизни.

Находку представят для осмотра в Большом египетском музее после его открытия.

Напомним, исследователи университета в Базеле нашли письмо, написанное христианином, которое датируется 230 годом нашей эры.

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