Ученые раскрыли тайну шедевра Рембрандта "Ночной дозор"

Картину "Ночной дозор" написал маслом в 1642 году голландский художник золотого века Рембрандт ван Рейн. Картина является самой большой композицией из всех, когда-либо написанных Рембрантом – ее размер 3,6 на 4,4 м.

Об этом пишет Express.

Сегодня картина выставлена в Рейксмузеуме в Амстердаме. Кроме того, она примечательна своим драматическим использованием света и тени, что создает чувство движения. Этот эффект также называется "тенебризм". Однако не только этим примечателен шедевр Рембрандта — при анализе картины исследователи обнаружили редкое химическое соединение, ранее не встречавшееся ни в одном другом произведении искусства.

В новом исследовании группа ученых из Университета Антверпена в Бельгии объединила многообразные многомасштабные методы визуализации для изучения материалов, которые Рембрандт использовал для написания своего шедевра. Для этого исследования ученые разработали специальное рентгеновское устройство. Кроме того, ученые изучили крошечные образцы, взятые непосредственно из самой картины, и изучили их с помощью синхротронных рентгеновских зондов в Европейском центре синхротронных исследований (ESRF) во Франции и источники излучения PETRA-III в Германии.

Проанализировав полученные данные, ученые обнаружили удивительное — на шедевре Рембрандта присутствовало металлоорганическое соединение — формиат свинца, который ранее ученые не встречали ни на одном предмете искусства.

По словам автора исследования Виктора Гонсалеса из Высшей нормальной школы Париж-Сакли, ранее свинцовый формат обнаружен на картине только один раз — в 2020 году, однако был найден на модельных картинах, в которых использовались свежие краски.

Ранее стало известно, что специалисты Национальной галереи Шотландии обнаружили на обороте картины Винсента Ван Гога "Голова крестьянки" ранее неизвестный автопортрет художника.

Девушки облили картину Ван Гога супом и приклеились к стене

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