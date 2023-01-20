ВСУ отразили 16 атак россиян: Генштаб сообщил последние новости с фронта

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Краснополовка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Дилиевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новоселка Донецкой области и Малая Токмачка и Степное в Запорожье.

Об этом сообщил Генштаб.

Захватчики нанесли за прошедшие сутки 9 ракетных и 23 авиационных удара и произвели более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На всей территории Украины повышена угроза авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам.

Оперативная ситуация на направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Впрочем, под видом совместных с Беларусью учений, Россия наращивает авиационную группировку. Враг обстрелял из артиллерии районы Тимофеевки Сумской области и Ветеринарного, Стрелкового, Зеленого, Старицы, Волчанская, Вильчи, Бударок, Красного Первого, Двухлетнего и Купянска в Харьковской области.

наступательных группировок противника не обнаружено. Впрочем, под видом совместных с Беларусью учений, Россия наращивает авиационную группировку. Враг обстрелял из артиллерии районы Тимофеевки Сумской области и Ветеринарного, Стрелкового, Зеленого, Старицы, Волчанская, Вильчи, Бударок, Красного Первого, Двухлетнего и Купянска в Харьковской области. На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Тавильжанка, Ольшана, Орлянское, Купянск, Крахмальное, Песчаное, Берестовое, Стельмаховка и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское в Луганской области.

обстреляны районы населенных пунктов Тавильжанка, Ольшана, Орлянское, Купянск, Крахмальное, Песчаное, Берестовое, Стельмаховка и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское в Луганской области. В Лиманском направлении враг обстрелял изо всех имеющихся огневых средств районы Новоегоровки, Макеевки, Площадки, Краснопоповки, Кременной, Дибровы и Серебрянского лесничества Луганской области.

враг обстрелял изо всех имеющихся огневых средств районы Новоегоровки, Макеевки, Площадки, Краснопоповки, Кременной, Дибровы и Серебрянского лесничества Луганской области. На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Верхнекаменное, Выемка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

огневого поражения потерпели Верхнекаменное, Выемка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка и Майорск Донецкой области. На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

под вражеский огонь попали Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Богоявленку, Золотую Ниву, Большую Новоселку и Нескучное Донецкой области.

противник обстрелял Угледар, Богоявленку, Золотую Ниву, Большую Новоселку и Нескучное Донецкой области. На Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали более 20 населенных пунктов, в частности, Времевка и Новополь на Донетчине и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки и Каменское.

от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали более 20 населенных пунктов, в частности, Времевка и Новополь на Донетчине и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки и Каменское. На Херсонском направлении оккупанты обстреляли, в частности, Качкаровку, Республиканец, Тягинку, Ивановку, Новотягинку, Токаревку, Ингулец, Херсон, Благовещенское и Разлив.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения россиян и 7 – по позициям их зенитно-ракетных комплексов. Также наши воины уничтожили три БПЛА типа "Ланцет-3".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 6 пунктов управления, 8 районов сосредоточения врага и боеприпасов оккупантов.

Кроме того, на временно оккупированных территориях автономной республики Крым Россия готовится к скрытой мобилизации. В частности, в городе Севастополь, вызовы в военные комиссариаты начали поступать IT-специалистам, финансовым работникам и другим специалистам, которые имели бронь от мобилизации.

Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения своих раненых военных. Так, в Новопскове Старобельского района Луганской области, в помещении местного роддома оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат более 300 военнослужащих и наемников частной военной компании "Вагнер".

Напомним, ранее президент военно-гражданского союза "Боевое Братство Украины" Павел Жебривский заявил, что российские оккупанты могут начать новое масштабное наступление, не дожидаясь весны.

Также мы информировали, что Россия продолжает опрокидывать свою авиацию в Беларусь.

Украина – надежный друг, Россия – откровенный враг: как война меняет Европу

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