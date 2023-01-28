У Єгипті розкопали давньоримське місто віком 1 800 років

У єгипетському Луксорі знайшли римське місто віком 1 800 років.

Про це повідомляє CNN.

Генеральний секретар Вищої ради старожитностей Єгипту Мостафа Вазірі сказав, що місто існувало між ІІ і ІІІ століттями нашої ери, і описав його як "найстаріше та найважливіше місто, знайдене на східному березі Луксора".

За його словами, археологи знайшли повне поселення з будинками та двома вежами. Ці вежі використовували як гнізда, де розводили поштових голубів. Птахів використовували для відправки листів в інші частини Римської імперії.

Також у місті виявили стародавні знаряддя праці, горщики, бронзові та мідні римські монети.

Нагадаємо, вчені виявили поблизу Каїра дитячу могилу, у якій перебували рештки 142 собак. Знахідка датується періодом між 1 століттям до н. е. і 1 століттям н. е. У цей час римляни встановили контроль над Єгиптом.

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