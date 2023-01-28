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Під Москвою сталася масштабна пожежа на ринку (відео)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
2105
Час на прочитання
1 хв
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Під Москвою сталася масштабна пожежа на ринку (відео)

Фото: Associated Press

Горіло понад 2,1 тис. квадратних метрів.

Під Москвою на складському приміщенні на ринку будматеріалів "Сіндіка", що розташований на 65 км Московської кільцевої автомобільної дороги, сталася пожежа.

Про це повідомляють російські ЗМП.

Вогонь охопив площу понад 2 100 квадратних метрів. Зазначається, що займання нібито сталося на складі, де зберігаються фарби та лаки. Через це пожежникам важко було загасити вогонь .Поряд розташовані інші приміщення.

До гасіння пожежі на ринку "Сіндіка" було залучено 87 осіб та 27 одиниць техніки. Займання ліквідували кілька годин. "Інформація про постраждалих не надходила, причини утворення загоряння також невідомі", - йдеться у повідомленні МЧС.

До слова, цей ринок уже горів 2017-го. Тоді площа вогнища займання складала 55 тисяч квадратних метрів.

Нагадаємо, на півночі Москви на території храму Іоанна Кронштадтського сталася пожежа. Горіла двоповерхова дерев'яна споруда.Постраждала одна людина. 

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Дата публікації
Перегляди
2105
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