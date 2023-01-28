Громадський туалет убив чоловіка у центрі Лондона: відео

Працівника, який проводив ремонті роботи розчавило насмерть у вуличному “телескопічному пісуарі”, який висувається на поверхню вночі.

У п’ятницю, 27 січня, робітник з технічного обслуговування в центрі Лондона загинув після того, як його затиснув гідравлічний телескопічний туалет, який протягом дня тримають під землею.

Про це повідомляє британське видання Sky News.

Рятувальники, бригади швидкої допомоги та санітарна авіація одразу були викликані на місце нещасного випадку. Екстрені служби намагалися врятувати чоловіка, застосувавши лебідку, але він отримав травми несумісні з життям.

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Інцидент стався в центрі розважального району Лондона Вест-Енд, де багато пабів, барів, театрів і ресторанів, - на перехресті Шефтсбері-авеню та Чарінг-Кросс-роуд поблизу Лестер-сквер.

Висувні туалети були введені в експлуатацію поблизу місць із великим скупченням розважальних закладів Вестмінстерською міською радою близько 20 років тому, щоб спробувати перешкодити вуличному сечовипусканню. Вони зберігаються під землею вдень і піднімаються вночі.

Видання Daily Mail опублікувало відео з місця нещасного випадку.

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