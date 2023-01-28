Общественный туалет убил мужчину в центре Лондона: видео

Работника, который проводил ремонт, раздавило насмерть в уличном "телескопическом писсуаре", который выдвигается на поверхность ночью.
В пятницу, 27 января, рабочий по техническому обслуживанию в центре Лондона погиб после того, как его зажал гидравлический телескопический туалет, который держат под землей в течение дня.
Об этом сообщает британское издание Sky News.
Спасатели, бригады скорой помощи и санитарная авиация были сразу вызваны на место несчастного случая. Экстренные службы пытались спасти мужчину, применив лебедку, но он получил травмы несовместимые с жизнью.
Инцидент произошел в центре развлекательного района Лондона Вест-Энд, где много пабов, баров, театров и ресторанов, - на перекрестке Шефтсбери-авеню и Чаринг-Кросс-роуд вблизи Лестер-сквер.
Выдвижные туалеты были введены в эксплуатацию вблизи мест с большим скоплением развлекательных заведений Вестминстерским городским советом около 20 лет назад, чтобы попытаться воспрепятствовать уличному мочеиспусканию. Они хранятся под землей днем и поднимаются ночью.
Издание Daily Mail опубликовало видео с места несчастного случая.
Напомним, ранее наркозависимого из Подмосковья в России раздавило снегом после того, как он выпрыгнул с балкона.
Читайте также: