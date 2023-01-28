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Общественный туалет убил мужчину в центре Лондона: видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1145
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Общественный туалет убил мужчину в центре Лондона: видео

Фото: скриншот с видео

Работника, который проводил ремонт, раздавило насмерть в уличном "телескопическом писсуаре", который выдвигается на поверхность ночью.

В пятницу, 27 января, рабочий по техническому обслуживанию в центре Лондона погиб после того, как его зажал гидравлический телескопический туалет, который держат под землей в течение дня.

Об этом сообщает британское издание Sky News.

Спасатели, бригады скорой помощи и санитарная авиация были сразу вызваны на место несчастного случая. Экстренные службы пытались спасти мужчину, применив лебедку, но он получил травмы несовместимые с жизнью.

Инцидент произошел в центре развлекательного района Лондона Вест-Энд, где много пабов, баров, театров и ресторанов, - на перекрестке Шефтсбери-авеню и Чаринг-Кросс-роуд вблизи Лестер-сквер.

Выдвижные туалеты были введены в эксплуатацию вблизи мест с большим скоплением развлекательных заведений Вестминстерским городским советом около 20 лет назад, чтобы попытаться воспрепятствовать уличному мочеиспусканию. Они хранятся под землей днем и поднимаются ночью.

Издание Daily Mail опубликовало видео с места несчастного случая.

Напомним, ранее наркозависимого из Подмосковья в России раздавило снегом после того, как он выпрыгнул с балкона.

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Дата публикации
Просмотры
1145
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