Через шторм у Чорному морі посилилася мінна небезпека

Людей просяь бути обережними.
У суботу, 28 січня, через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Зокрема, вони можуть дрейфувати уздовж морського узбережжя Одеської області.
Про це розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя", - розповів представник ОВА.
Братчук просить людей бути обережними та не порушувати відповідних розпоряджень ОВА та військового командування.
Нагадаємо, на початку січня 2023-го в Одеській області виявили дві дрейфуючі протикорабельні міни. Їх знешкодили, через що місцеві могли чути звуки вибухів.
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