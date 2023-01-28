Через шторм у Чорному морі посилилася мінна небезпека

У суботу, 28 січня, через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Зокрема, вони можуть дрейфувати уздовж морського узбережжя Одеської області.

Про це розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя", - розповів представник ОВА.

Братчук просить людей бути обережними та не порушувати відповідних розпоряджень ОВА та військового командування.

Нагадаємо, на початку січня 2023-го в Одеській області виявили дві дрейфуючі протикорабельні міни. Їх знешкодили, через що місцеві могли чути звуки вибухів.

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