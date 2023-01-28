Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Через шторм у Чорному морі посилилася мінна небезпека

Дата публікації
Перегляди
983
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Через шторм у Чорному морі посилилася мінна небезпека

Фото: pixabay.com

Людей просяь бути обережними.

У суботу, 28 січня, через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Зокрема, вони можуть дрейфувати уздовж морського узбережжя Одеської області.

 Про це розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя", - розповів представник ОВА.

Братчук просить людей бути обережними та не порушувати відповідних розпоряджень ОВА та військового командування.

Нагадаємо, на початку січня 2023-го в Одеській області виявили дві дрейфуючі протикорабельні міни. Їх знешкодили, через що місцеві могли чути звуки вибухів. 

Читайте також:

Головне – вдома: жителі розбитих сіл Херсонщини і Миколаївщини навідують оселі попри руйнування

Головне – вдома: жителі розбитих сіл Херсонщини і Миколаївщини навідують оселі попри руйнування

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
983
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація