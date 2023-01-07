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На Одещині лунали вибухи: що сталось

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Одещині лунали вибухи: що сталось

ілюстративне зображення / Фото: Associated Press

Міни було оперативно знешкоджено.

В Одеській області у суботу, 7 січня, виявили дві дрейфуючі протикорабельні міни. Їх знешкодили, через що місцеві могли чути звуки вибухів. 

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ. 

"На Одещині, спостережним постом сил оборони України було виявлено дві дрейфуючі міни. Спеціальною групою розмінування Військово-Морських Сил Збройних Сил України небезпечні знахідки було оперативно знешкоджено", - йдеться у повідомленні. 

У ЗСУ наголосили, що якщо українці помічають міни, не потрібно до них наближатись, а викликати відповідні служби. 

Нагадаємо, 27 грудня у курортному селі Коблеве, що в Миколаївській області, шторм прибив до берега ворожу морську міну, яка детонувала.

Також в Ізюмському районі на Харківщині у четвер, 1 грудня, двоє чоловіків 59 та 44 років на автомобілі наїхали на невідомий вибуховий пристрій – в результаті вибуху вони загинули на місці.

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Дата публікації
Перегляди
552
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