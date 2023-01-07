На Одещині лунали вибухи: що сталось

Міни було оперативно знешкоджено.
В Одеській області у суботу, 7 січня, виявили дві дрейфуючі протикорабельні міни. Їх знешкодили, через що місцеві могли чути звуки вибухів.
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.
"На Одещині, спостережним постом сил оборони України було виявлено дві дрейфуючі міни. Спеціальною групою розмінування Військово-Морських Сил Збройних Сил України небезпечні знахідки було оперативно знешкоджено", - йдеться у повідомленні.
У ЗСУ наголосили, що якщо українці помічають міни, не потрібно до них наближатись, а викликати відповідні служби.
Нагадаємо, 27 грудня у курортному селі Коблеве, що в Миколаївській області, шторм прибив до берега ворожу морську міну, яка детонувала.
Також в Ізюмському районі на Харківщині у четвер, 1 грудня, двоє чоловіків 59 та 44 років на автомобілі наїхали на невідомий вибуховий пристрій – в результаті вибуху вони загинули на місці.
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