На Одещині лунали вибухи: що сталось

В Одеській області у суботу, 7 січня, виявили дві дрейфуючі протикорабельні міни. Їх знешкодили, через що місцеві могли чути звуки вибухів.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

"На Одещині, спостережним постом сил оборони України було виявлено дві дрейфуючі міни. Спеціальною групою розмінування Військово-Морських Сил Збройних Сил України небезпечні знахідки було оперативно знешкоджено", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ наголосили, що якщо українці помічають міни, не потрібно до них наближатись, а викликати відповідні служби.

Нагадаємо, 27 грудня у курортному селі Коблеве, що в Миколаївській області, шторм прибив до берега ворожу морську міну, яка детонувала.

Також в Ізюмському районі на Харківщині у четвер, 1 грудня, двоє чоловіків 59 та 44 років на автомобілі наїхали на невідомий вибуховий пристрій – в результаті вибуху вони загинули на місці.

Читайте також: