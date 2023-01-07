Мапа замінованих територій: ДСНС запустила новий сервіс для українців

На інтерактивній мапі позначено місця, на яких було виявлено вибухонебезпечні предмети та ймовірні місця їх розташування.

В Україні з'явилася інтерактивна мапа замінованих територій, за допомогою якої можна самостійно перевірити, чи є небезпечні місця поруч з місцем проживання чи за маршрутом запланованої подорожі.

Відповідний сервіс працює на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На інтерактивній мапі позначені всі місця в Україні, де вже було виявлено або можуть знаходитися вибухонебезпечні предмети. Для кожного такого місця вказано характер небезпеки.

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У ДСНС закликають українців користуватися цією мапою при плануванні свого маршруту пересування територіями, де йшли бої.

Мапою можна користуватися не тільки на сайті відомства, вона доступна для завантаження на мобільний телефон як застосунок.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що жорстокішим за ракетний терор окупантів є мінний. Росіяни свідомо залишають смертельні пастки, щоб убити якомога більше українців.

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