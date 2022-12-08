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Підірвалися на міні: на Житомирщині трагічно загинуло подружжя

Підірвалися на міні: на Житомирщині трагічно загинуло подружжя

Фото: ГУНП в Житомирській області

В Олевській громаді Житомирщини автомобіль підірвався на міні - загинуло подружжя.

В Олевській громаді на дорозі між селами підірвалася автівка, в якому перебували чоловік і жінка. Подружжя загинуло.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

Попередньо відомо, що місцеве подружжя, 38-річний чоловік і його 32-річна дружина, рухались автомобілем "Форд Транзит" у напрямку с. Копища. На певному відрізку їх авто опинилося на узбіччі, де автомобіль підірвався, попередньо на міні. Унаслідок цього подружжя загинуло.

"Під час огляду місця події фахівці зафіксували наявні свідчення вибуху. У рамках розпочатого за фактом загибелі людей кримінального провадження будуть проведені необхідні експертні дослідження для встановлення всіх обставин", - йдеться в повідомленні поліції. 

Через трагічну подію сиротами залишились восьмеро дітей, усі - неповнолітні. 

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