Подорвались на мине: на Житомирщине трагически погибли супруги

В Олевской громаде Житомирщины автомобиль подорвался на мине — погибли супруги.
В Олевской громаде на дороге между селами подорвался автомобиль, в котором находились мужчина и женщина. Супруги погибли.
Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
Предварительно известно, что местные супруги, 38-летний мужчина и его 32-летняя жена, двигались на автомобиле "Форд Транзит" в направлении с. Копья. На определенном отрезке их авто оказалось на обочине, где автомобиль подорвался, предварительно, на мине. В результате супруги погибли.
"При осмотре места происшествия специалисты зафиксировали имеющиеся показания взрыва. В рамках начатого по факту гибели людей уголовного производства будут проведены необходимые экспертные исследования для установления всех обстоятельств", — говорится в сообщении полиции.
Из-за трагического события сиротами остались восьмеро детей, все — несовершеннолетние.
Напомним:
- в Харьковской области двое мужчин на автомобиле наехали на неизвестное взрывное устройство – в результате взрыва они погибли на месте
- в начале декабря в Херсонской области двое мужчин в авто подорвались на мине – один из них погиб
- в Сумской области на вражеской мине подорвался комбайн
- в Харьковской области двое мужчин подорвались на боеприпасах
Читайте также: