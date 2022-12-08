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Подорвались на мине: на Житомирщине трагически погибли супруги

Подорвались на мине: на Житомирщине трагически погибли супруги

Фото: ГУНП в Житомирской области

В Олевской громаде Житомирщины автомобиль подорвался на мине — погибли супруги.

В Олевской громаде на дороге между селами подорвался автомобиль, в котором находились мужчина и женщина. Супруги погибли.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Предварительно известно, что местные супруги, 38-летний мужчина и его 32-летняя жена, двигались на автомобиле "Форд Транзит" в направлении с. Копья. На определенном отрезке их авто оказалось на обочине, где автомобиль подорвался, предварительно, на мине. В результате супруги погибли.

"При осмотре места происшествия специалисты зафиксировали имеющиеся показания взрыва. В рамках начатого по факту гибели людей уголовного производства будут проведены необходимые экспертные исследования для установления всех обстоятельств", — говорится в сообщении полиции.

Из-за трагического события сиротами остались восьмеро детей, все — несовершеннолетние.

Напомним:

  • в Харьковской области двое мужчин на автомобиле наехали на неизвестное взрывное устройство – в результате взрыва они погибли на месте
  • в начале декабря в Херсонской области двое мужчин в авто подорвались на мине – один из них погиб
  • в Сумской области на вражеской мине подорвался комбайн
  • в Харьковской области двое мужчин подорвались на боеприпасах

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