На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на боєприпасах

На Харківщині правоохоронці повідомили про двох чоловіків, які зазнали поранень внаслідок вибуху боєприпасів. Людей шпиталізували до медзакладу.

Про це повідомили у поліції Харківщини.

Зазначається, що у селі Кочубеївка 56-річний мешканець на власному подвір’ї наступив на предмет, схожий на міну. У нього травма ноги.

В лісопосадці поблизу села Миколаївка 62-річний чоловік травмувався, коли намагався зняти "розтяжку".

"Поліція нагадує, що під час виявленні вибухонебезпечних або підозрілих предметів у жодному разі не можна до них наближатися, чіпати та розбирати. Одразу телефонуйте за номерами телефонів 101 або 102", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у звільненій Снігурівці Миколаївської області на російській міні підірвалися працівники ДСНС. Один із рятувальників загинув, інший отримав поранення.

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