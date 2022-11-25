Під час втечі з Херсона окупанти замінували навіть дитячі іграшки

У Херсоні ворожі боєприпаси виявили у дитячих іграшках та між футбольними м’ячами.

Під час відступу з Херсона російські окупанти залишали замінованими навіть дитячі іграшки.

Про це в ефірі телемарафону заявив радник глави МВС Ростислав Смірнов, - пише Укрінформ.

“Наразі основний упор іде на розмінування. Масштаби замінування там надзвичайно великі. Я постійно отримую фотозвіти (про виявлені боєприпаси - ред.) - у дитячих іграшках, між двома футбольними м'ячами була розташована міна тощо”, - зауважив він.

Посадовець зауважив, що на визволених територіях Херсонщини рятувальники знешкодили вже понад 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

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Замінування та обстріли Херсонщини

ЗСУ звільнили Бериславський район Херсонщини. Але практично всі об’єкти критичної інфраструктури заміновані. Вибухонебезпечні предмети окупанти залишили у медичних закладах, житлових будинках та лісосмугах. У Бериславі російські війська підірвали високовольтні лінії електропередач, зруйновано близько півтора кілометра опор та ліній.

Нагадаємо, що російські військові у четвер, 24 листопада, масовано обстріляли житлові райони Херсона. Кількість загиблих зросла до 7 осіб, ще 21 людина отримала травми.

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